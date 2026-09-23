УЕФА назначил судей на матч Венгрия-Украина в Лиге наций-2026/27

Австралиец Джарред Джиллетт, работающий в английской Премьер-лиге, будет главным судьей матча между Венгрией и Украиной.

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УЕФА назначил судейскую бригаду для предстоящего матча первого тура дивизиона B Лиги наций-2026/27 между Венгрией и Украиной.



Как сообщается на официальном сайте Европейского футбольного союза, главным судьей игры будет Джарред Джиллетт, родом из Австралии, но имеющий английское гражданство и работающий в английской Премьер-лиге.



Англичане Нил Дэвис и Ник Гринхейл будут выполнять обязанности ассистентов судьи, в то время как Роберт Джонс будет четвертым судьей.



Эндрю Даллас из Шотландии будет отвечать за систему VAR, а его помощником будет Питер Бэнкис из Англии.

UEFA.COM

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Ранее было отмечено, что Джиллетт уже имел дело с украинской командой на международной арене. В 2023 году он судил матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором киевское Динамо проиграло греческому Арису со счетом 0:1.Напомним, матч между Венгрией и Украиной состоится 25 сентября на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште. Начало игры намечено на 21:45 по киевскому времени.