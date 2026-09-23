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Травма Кристенсена: Барселона может потерять оборонителя на два месяца

Травма Кристенсена может оставить Барселону без его участия в матчах с Реалом и ПСЖ.
Травма Кристенсена: Барселона может потерять оборонителя на два месяца
Андреас Кристенсен / Getty Images

Андреас Кристенсен, оборонитель Барселоны, может пропустить грядущие важные матчи, сообщает Mundo Deportivo.

Травму датский игрок получил в ходе матча против Севильи.

Барселона подтверждает, что у Кристенсена травма квадрицепса левого бедра, и изначально предполагалось, что процесс восстановления займет примерно две недели.

Однако, сейчас сроки возвращения Кристенсена на игровое поле вызывают значительные опасения. Предполагается, что он может отсутствовать до двух месяцев.

В результате, Кристенсен, скорее всего, не сможет принять участие в играх против Реала и ПСЖ.

Ранее стало известно, что звезда Баварии восстановился после болезни.

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