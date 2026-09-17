Осипович, родившийся в 2013 году, подписал контракт с академией Реала, подтвердил его бывший клуб.

Самуэль Осипович, молодой футболист из ДЮФК Прогресс Софиевский в Киевской области, теперь будет играть в академии мадридского Реала. Эту информацию подтвердил его предыдущий клуб.



По данным, предоставленным ДЮФК, Осипович, который родился в 2013 году, подписал контракт с академией этого великого испанского футбольного клуба.



В Прогрессе отметили, что такой переход стал реальностью благодаря усердной работе молодого футболиста, поддержке его близких и усилиям его тренеров. Они также пожелали Осиповичу достижения новых вершин в его футбольной карьере.



Детали контракта и его продолжительность пока остаются неизвестными.



В этом контексте стоит упомянуть, что клуб Интер Майами, где играет Месси, стал победителем Кубка чемпионов.