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Молодой украинский футболист переходит в академию мадридского Реала

Осипович, родившийся в 2013 году, подписал контракт с академией Реала, подтвердил его бывший клуб.
Молодой украинский футболист переходит в академию мадридского Реала
Самуэль Осипович / Instagram

Самуэль Осипович, молодой футболист из ДЮФК Прогресс Софиевский в Киевской области, теперь будет играть в академии мадридского Реала. Эту информацию подтвердил его предыдущий клуб.

По данным, предоставленным ДЮФК, Осипович, который родился в 2013 году, подписал контракт с академией этого великого испанского футбольного клуба.

В Прогрессе отметили, что такой переход стал реальностью благодаря усердной работе молодого футболиста, поддержке его близких и усилиям его тренеров. Они также пожелали Осиповичу достижения новых вершин в его футбольной карьере.

Детали контракта и его продолжительность пока остаются неизвестными.

В этом контексте стоит упомянуть, что клуб Интер Майами, где играет Месси, стал победителем Кубка чемпионов.

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