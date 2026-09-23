Уэйн Руни готов подать в суд на Энди Кэрролла из-за обвинений в пьянстве

Руни готов подать в суд на Кэрролла из-за утверждений в его предстоящей автобиографии, которые могут подорвать репутацию экс-футболиста.

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни готов обратиться в суд к Энди Кэрроллу, как сообщает газета The Sun.



Кэрролл намерен выпустить свою автобиографию, в которой упоминает случай, когда Руни приглашал своих товарищей по команде на попойку во время тренировочного лагеря.



Если Кэрролл не откажется от своих утверждений, Руни через своих юристов готов подать в суд.



Согласно источникам, Руни в настоящее время активно занимается улучшением своего образа жизни. Он снизил вес, отказался от алкоголя и стремится восстановить свою репутацию, поэтому такие обвинения могут серьезно подорвать его имидж.



Возможно, Кэрроллу придется извиниться публично, чтобы избежать судебного процесса. На данный момент вопрос остается не решенным.



Также было упомянуто, что экс-футболист Реала продолжит свою карьеру в Италии.