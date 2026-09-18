Вратарь-герой: Федоривский спасает Оболонь от поражения, забив головой на последних минутах матча
Вратарь Оболони Федоривский стал спасителем команды, забив равняющий гол в матче против Черноморца.
В ходе седьмого тура УПЛ в противостоянии с Черноморцем Федоривский на 92-й минуте принял участие в атаке во время углового удара и головой отправил мяч в ворота, сравняв счет - 1:1.
Таким образом, благодаря действиям вратаря Оболонь сумела избежать поражения.
Ранее Евгений Боровик был единственным голкипером, забившим гол в матче УПЛ без использования пенальти.
В 2010 году он забил головой в дополнительное время матча между Кривбассом и Арсеналом, который также завершился ничьей 1:1.
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