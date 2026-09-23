Джамал Мусиала: путь к возвращению на футбольное поле

Мусиала восстанавливается после неврологического заболевания и готов вернуться на футбольное поле.

Как сообщает Bild, Джамал Мусиала, игрок в полузащите Баварии, готовится к возвращению в игру.



Ранее Мусиала дважды терял сознание во время товарищеских матчей. Врачи обнаружили у него неврологическое заболевание, которое вызывало эпизоды абсансов.



После прохождения назначенной терапии, состояние здоровья футболиста значительно улучшилось.



Сейчас Мусиала активно тренируется, не сталкиваясь с какими-либо проблемами, и в ближайшее время планирует вернуться на футбольное поле.



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