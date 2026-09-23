"Хргович может встретиться в ринге с победителем реванша Дюбуа - Уордли" - Кит Коннолли

"Хргович может встретиться в ринге с победителем реванша Дюбуа - Уордли или с обязательным претендентом Фрэнком Санчесом", - говорит Коннолли.

Кит Коннолли, менеджер Филипа Хрговича, нынешнего обладателя титула чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, обсудил будущие планы для своего боксера.



Хргович, представляющий Хорватию, ранее планировал защищать свой чемпионский титул против Фрэнка Санчеса, обязательного претендента. Однако, как утверждает Коннолли, Хргович может вместо этого встретиться в ринге с победителем реванша между Даниэлем Дюбуа, обладателем титула WBO, и Фабио Уордли.

Коннолли в интервью talkSPORT говорит:

Есть вероятность, что Хргович выступит в карде шоу Фьюри - Джошуа. Однако, скорее всего, он выйдет в ринг в первом квартале следующего года. У него рассечение над глазом, и ему нужно восстановиться, чтобы он мог полноценно вернуться к тренировкам и спаррингам. Возможно, мы проведем бой с победителем реванша Дюбуа - Уордли или встретимся с нашим обязательным претендентом Фрэнком Санчесом.

Стоит отметить, что ранее Санчес выразил готовность уступить свое место, чтобы Хргович мог провести унификационный бой с другим чемпионом дивизиона.