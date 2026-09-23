Формула-1 выбирает турбированные V8 для 2030 года: гибридные технологии остаются
Согласно информации от Autosport, Формула-1 определилась с выбором двигателей, которые будут использоваться в соответствии с новыми регламентами.
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем ранее предложил вернуться к атмосферным V8, однако столкнулся с препятствиями.
Основная проблема заключается в том, что атмосферные двигатели генерируют чрезмерный шум, который, вероятно, превышал бы разрешенные уровни на многих городских трассах.
В связи с этим текущая основная концепция - переход к турбированным V8 в 2030 году. При этом Формула-1 не планирует отказываться от гибридных технологий.
Ожидается, что электродвигатель будет более простым и менее мощным, по сравнению с текущим.
Кроме того, было подтверждено, что команда Red Bull заключила новый контракт со своим гонщиком.