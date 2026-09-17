Джошуа против Фьюри: британская битва титанов отвергает США

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Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, экс-чемпиона в супертяжелом весе, подтвердил их намерение устроить бой с Тайсоном Фьюри, также бывшим обладателем титула, на британской земле.



Хирн, представляющий интересы Джошуа, уточнил, что они отвергнут предложение о проведении боя в США, сославшись на условия ранее подписанного контракта.

Хирн в интервью iFL TV заявил:

Дэйне Уайту никак невдомек, что Энтони Джошуа никогда не согласится на пусть и немного большие деньги за проведение боя в США, потому что ему не наплевать. Ему принципиально важно, где состоится бой. Для него имеет значение британский бокс, ему важно соблюдать тот контракт, который он подписал. А Уайт себе думает, что можно просто предложить кому-то чуток больше денег - и человек уже готов плясать под твою дудку. Так вот, в случае с Эй Джеем это не пройдет. Именно поэтому, к сожалению для всех этих людей, бой в США не состоится, потому что Энтони Джошуа не продается.

Мы намерены провести бой в Великобритании. Поддержка, которую мы получаем в соцсетях - в моих соцсетях, соцсетях Эй Джея, заставляет нас быть еще более принципиальными в этом вопросе. У нас нет плана сорвать бой. Контракт подписан. Вся эта ситуация доходит до безумия. Теперь на нас держат обиду, потому что не могут быть вовлечены, а Дэйна заявил во всеуслышание: "Я знаю, где состоится бой. Вот увидите, подождите и все сами увидите". Но попрекать им этим я не собираюсь, потому что все это мне безразлично. Все уже решено.