Джошуа против Фьюри: битва контрактов и мест проведения

"Команда Джошуа настаивает на проведении боя с Фьюри в Великобритании, ссылаясь на условия контракта", - заявляет Хирн.

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Эдди Хирн, представитель Энтони Джошуа, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, раскрывает подробности организации боя против Тайсона Фьюри.



Хирн утверждает, что команда Джошуа настойчиво требует проведения боя в Великобритании, а не в США, ссылаясь на условия контракта, от которых они не собираются отступать.

Хирн в интервью для TNT Sports US сказал:

Контракт мы уже подписали, а теперь вдруг условия другие. Контракт-то свой мы подписали три месяца назад. А теперь вдруг высказывается намерение изменить условия. Да из-за налогов, если проводить бой в США, мы на самом деле заработаем меньше, но дело, по большому счету, даже не в деньгах. Мы подписывали контракт на проведение боя в Великобритании. В конце концов, когда подписывается контракт, то присутствует ожидание, что он будет выполнен. А тут вдруг все меняется: изменяется место проведения, выплачиваемая сумма становится меньше, появляются дополнительные обязательства. Нас такое не устраивает. Эй Джея это тоже не устраивает. Он просто хочет получить то, под чем поставил подпись. Вот они и придираются друг к другу. Фьюри-то каждый день провоцирует его в инстаграме, а Эй Джей дает ответ: "Ну контракт-то я подписал. Погнали".

Отметим, что ранее Хирн сообщал о возобновлении переговоров о проведении боя между Фьюри и Джошуа на территории Великобритании.