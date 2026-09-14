Тренер Владимир Одобашич высмеивает уничтожение дома Ястремской, поддерживает Россию и призывает к уничтожению "враждебных стран".

12 сентября дом украинской теннисистки Даяны Ястремской был поврежден российской ракетой, как она поделилась в своих социальных сетях. По данным украинских новостных агентств, от ракетного нападения пострадали не менее 23 человек.



Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич оставил циничный комментарий "Bravo Rusija" (Браво, Россия) под постом Ястремской. Снимок экрана с этим комментарием был опубликован UkrSportBase, после чего комментарий был удален.

«Bravo Rusija» 🇷🇸Serbian tennis coach Vladimir Odobasic made a cynical comment on an Instagram video posted by Ukrainian tennis player Dayana Yastremska, in which she showed her family's apartment in Odesa destroyed by Russia. https://t.co/tT6ywz4SmJ — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 13, 2026

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Также стало известно, что Одобашич выражал поддержку России и призывал к уничтожению Хорватии и Германии, называя их "враждебными странами". Одобашич является обладателем тренерской категории A-Level по версии GPTCA и имеет более 23-летний опыт работы.