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Тренер-серб поддержал ракетное нападение на дом украинской теннисистки

Тренер Владимир Одобашич высмеивает уничтожение дома Ястремской, поддерживает Россию и призывает к уничтожению "враждебных стран".
Тренер-серб поддержал ракетное нападение на дом украинской теннисистки
Даяна Ястремская / Getty Images

12 сентября дом украинской теннисистки Даяны Ястремской был поврежден российской ракетой, как она поделилась в своих социальных сетях. По данным украинских новостных агентств, от ракетного нападения пострадали не менее 23 человек.

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич оставил циничный комментарий "Bravo Rusija" (Браво, Россия) под постом Ястремской. Снимок экрана с этим комментарием был опубликован UkrSportBase, после чего комментарий был удален.



Также стало известно, что Одобашич выражал поддержку России и призывал к уничтожению Хорватии и Германии, называя их "враждебными странами". Одобашич является обладателем тренерской категории A-Level по версии GPTCA и имеет более 23-летний опыт работы.

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