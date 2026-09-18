НАБУ начинает расследование возможного вымогательства в военное время

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование возможного вымогательства во время военных действий, связанного с бывшим тренером.

Исследование возможного случая вымогательства большого количества денег во время военных действий было начато.



13 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило указание от следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о необходимости включения информации о сообщении, полученном 21 июля, в Единый реестр предварительных расследований.



В тот же день детективы НАБУ начали уголовное дело с предварительной квалификацией по статье 189 часть 4 Уголовного кодекса Украины, относящейся к вымогательству.



Тем не менее расследование этого уголовного преступления не входит в обязанности НАБУ. В связи с этим 25 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры передал дело на рассмотрение в Главное управление Национальной полиции в Киеве.



Имя бывшего тренера в сообщении НАБУ не упоминается, но журналисты связывают это дело с Александром Шовковским. Шовковский, в свою очередь, отрицает обвинения. Ранее он заявил, что считает этот случай попыткой дискредитации его личности. По его словам, дело касается имущественного спора, и он поддерживает независимое расследование обстоятельств дела.



Напомним, что бывший игрок Динамо недавно вернулся в Украину и подписал контракт с клубом УПЛ.