Фьюри - Джошуа: определились дата и место долгожданного боя

Бой между Фьюри и Джошуа может быть перенесен на стадион Principality в Кардиффе, Уэльс, с возможной датой проведения 28 ноября.

Дэн Рафаэль, информационный источник, раскрыл новые подробности о предстоящем боксерском поединке между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.



Ранее команда Джошуа высказывала намерение устроить бой на родине, в Великобритании, ссылаясь на первоначальные условия контракта и планируя провести боксерское мероприятие на стадионе Уэмбли в Лондоне. Однако, организаторы стремились перенести бой в США, на арену Madison Square Garden в Нью-Йорке, что привело к разногласиям между участниками.



Тем не менее, по данным из источника, бой все еще может быть организован в Великобритании, но не на Уэмбли. В данный момент, стадион Principality в Кардиффе, столице Уэльса, рассматривается как наиболее подходящее место для боксерского шоу.



Возможная новая дата боя - 28 ноября, вместо ранее намеченного 20 ноября.



"По словам источников, вовлеченных в процесс, есть высокая вероятность, что бой Джошуа - Фьюри все-таки пройдет в Великобритании - на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс, 28 ноября. Арена вмещает более 80 тысяч зрителей и оснащена раздвижной крышей.

На вопрос, устраивает ли Netflix такой вариант, один из источников ответил: "Думаю, их это устраивает". Что бы ни произошло, ситуацию должны окончательно решить в течение следующих нескольких дней", - заявил Рафаэль на платформе X.



Промоутер Джошуа ранее объяснил, почему они настаивают на проведении боя с Фьюри в Великобритании.