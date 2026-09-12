Российские клубы могут претендовать на участие в еврокубках 2027/28 года, но окончательное решение остается за УЕФА.

УЕФА включил Россию в предварительный перечень стран, которые имеют возможность принимать участие в еврокубках сезона-2027/28. Это подразумевает, что при получении соответствующего разрешения российские футбольные клубы могут претендовать на четыре места в клубных соревнованиях.



Чемпион России по футболу сможет участвовать в отборочных играх Лиги чемпионов. Победитель Кубка России получит возможность участвовать в квалификационных матчах Лиги Европы, в то время как команды, занявшие второе и третье места в национальном чемпионате, смогут бороться за участие в Лиге конференций.



Однако включение в этот список не гарантирует автоматического снятия ограничений на участие российских клубов в турнирах УЕФА. Решение о допуске российских команд к участию в сезоне-2027/28 будет принято на основании будущих решений организации.



Кроме того, следует упомянуть, что бывший футболист Барселоны подозревается в присвоении €567 тысяч после игры против России.