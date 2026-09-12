Ракета из России уничтожила дом украинской теннисистки Даяны Ястремской

Дом семьи Ястремской в Одессе уничтожен ракетой из России во время недавней атаки, ранив 28 человек.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила, что ракета, выпущенная из России, поразила дом ее семьи в Одессе.

Ястремская на своей странице в Instagram написала:

Этой ночью... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямое попадание крылатой ракеты Калибр.

Нападение произошло во время последней крупномасштабной атаки России на Одессу в ночь на 12 сентября. Вследствие ракетного удара верхние этажи многоэтажки были полностью разрушены. Взрывная волна выбила стекла в соседних зданиях и повредила газопровод низкого давления.

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По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки были ранены 28 человек.В свете этих событий, Даяна прекратила участие в турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика, после поражения в первом раунде индонезийской игрунье Джанис Тьен.