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Ярмолюк отмечает сотню матчей в Премьер-лиге за Брентфорд

Ярмолюк достигает вехи в 100 матчей в Премьер-лиге, укрепляя свои позиции в Брентфорде.
Ярмолюк отмечает сотню матчей в Премьер-лиге за Брентфорд
Егор Ярмолюк / Getty Images

Полузащитник Брентфорда, 21-летний Ярмолюк, отметил свой сотый матч в Премьер-лиге, выступая в стартовом составе.

Все игры в английском футбольном чемпионате Ярмолюк провел, представляя этот лондонский клуб.



Ранее Брентфорд подчеркнул значимость украинского футболиста для команды и его непрерывный прогресс.

В сезоне-2025/26 Ярмолюк стал постоянным игроком в стартовом составе и продлил контракт с клубом до 2031 года.

Напомним, Барселона отказалась от, возможно, выгодной сделки, связанной с ее экс-игроком.

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