Ярмолюк отмечает сотню матчей в Премьер-лиге за Брентфорд
Ярмолюк достигает вехи в 100 матчей в Премьер-лиге, укрепляя свои позиции в Брентфорде.
Полузащитник Брентфорда, 21-летний Ярмолюк, отметил свой сотый матч в Премьер-лиге, выступая в стартовом составе.
Все игры в английском футбольном чемпионате Ярмолюк провел, представляя этот лондонский клуб.
💯 A century of Premier League appearances for Yehor Yarmoliuk 🇺🇦✨ https://t.co/WJGcR6X5v5— Brentford FC (@BrentfordFC) September 18, 2026
Ранее Брентфорд подчеркнул значимость украинского футболиста для команды и его непрерывный прогресс.
В сезоне-2025/26 Ярмолюк стал постоянным игроком в стартовом составе и продлил контракт с клубом до 2031 года.
Напомним, Барселона отказалась от, возможно, выгодной сделки, связанной с ее экс-игроком.
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