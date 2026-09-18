Теннисистка Костюк делает паузу в карьере из-за проблем со здоровьем

Марта Костюк делает паузу в соревнованиях из-за проблем со здоровьем запястья, подтвержденных МРТ, и выражает сожаление о невозможности участия в командном турнире.

После участия в турнире WTA в Гвадалахаре теннисистка заявила о необходимости временного ухода из соревнований из-за проблем со здоровьем своего запястья. Костюк рассказала, что страдала от боли в течение последних недель, и результаты МРТ подтвердили необходимость перерыва для восстановления.

Спортсменка поделилась в Instagram:

Я чувствовала боль в запястье прошедшие несколько недель. Надеялась, что передышка после US Open поможет, но, к сожалению, боль ухудшилась. МРТ подтвердило, что запястье требует больше времени и должного восстановления, прежде чем я снова смогу соревноваться.

Костюк выразила сожаление, что не сможет принять участие в командном турнире в составе украинской команды.

Сейчас я возьму паузу от соревнований и предоставлю запястью время, необходимое для восстановления. Не знаю, сколько именно это продлится, но буду делать все возможное, чтобы вернуться здоровой.

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