Теннисистка Костюк делает паузу в карьере из-за проблем со здоровьем
После участия в турнире WTA в Гвадалахаре теннисистка заявила о необходимости временного ухода из соревнований из-за проблем со здоровьем своего запястья. Костюк рассказала, что страдала от боли в течение последних недель, и результаты МРТ подтвердили необходимость перерыва для восстановления.
Спортсменка поделилась в Instagram:
Я чувствовала боль в запястье прошедшие несколько недель. Надеялась, что передышка после US Open поможет, но, к сожалению, боль ухудшилась. МРТ подтвердило, что запястье требует больше времени и должного восстановления, прежде чем я снова смогу соревноваться.
Костюк выразила сожаление, что не сможет принять участие в командном турнире в составе украинской команды.
Сейчас я возьму паузу от соревнований и предоставлю запястью время, необходимое для восстановления. Не знаю, сколько именно это продлится, но буду делать все возможное, чтобы вернуться здоровой.
В составе украинской команды на турнире остаются Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
Первый матч украинской команды против Бельгии состоится в четверг, 24 сентября.
Стоит отметить, что Александра Олейникова назначена вице-президентом Запорожской областной федерации тенниса.