Полесье побеждает, несмотря на воздушную тревогу: Краснопир принес победу команде
Матч в Житомире был временно остановлен из-за воздушной тревоги, но после ее прекращения игра была возобновлена.
Команда Полесье открыла счет на 6-й минуте. Федор стал объектом нарушения правил со стороны Нави в своей штрафной зоне, что привело к пенальти. Удар Краснопира был успешным, и он принес своей команде лидерство.
Житомирская команда продолжила атаковать, создавая угрозы у ворот Кривбасса. Краснопир мог удвоить счет до перерыва, но его удар с разворота пришелся в перекладину.
Во втором тайме игровая ситуация не изменилась. Полесье продолжало контролировать игру и искало возможности увеличить свое преимущество. Андраде, получив пас от Краснопира, обошел защитника, но его удар оказался неточным.
На 86-й минуте хозяева были на грани забить второй гол. Гайдучик сделал дальний удар, но мяч попал в штангу.
В итоге Полесье удержало свое минимальное преимущество, набрав 18 очков и занимая первое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с 7 очками находится на 11-м месте.
Детали матча
УПЛ, 7-й тур
Полесье - Кривбасс - 1:0
Гол: Краснопир, 6 (пен.)
Стоит отметить, что Черноморец не сумел сохранить победу над Оболонью, упустив ее в последние мгновения.