Харри Кейн достигает вехи в 100 голов в Бундеслиге, а Майкл Олисе оформляет хет-трик в матче.

На 18-й минуте матча Джамал Мусиала открыл счет. Харри Кейн успешно реализовал пенальти на 39-й минуте, а спустя четыре минуты Майкл Олисе увеличил преимущество своего клуба, забив третий гол.



Кейн забил свой сотый гол в Бундеслиге. Англичанин достиг этого рекорда всего за 98 игр, установив новую веху в чемпионате Германии. Ранее рекорд принадлежал Дитеру Мюллеру, который забил 100 голов за 129 матчей.



После перерыва, на 54-й минуте, Кейн забил еще один гол, после чего началось шоу от Олисе. Французский игрок забил на 73-й и 76-й минутах, сделав хет-трик. Исмаэль Сайбари добавил еще один гол для Баварии на 70-й минуте.



Стоит отметить, что Ярмолюк провел свой 100-й матч в АПЛ за Брентфорд.