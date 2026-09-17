Яремчук забивает победный гол, ведя Олимпиакос к триумфу в Лиге Европы

Яремчук вышел со скамейки запасных и забил ключевой гол, обеспечив Олимпиакосу победу над Ягеллонией в Лиге Европы.

Роман Яремчук, футболист из Украины, забил победный гол в матче Лиги Европы, обеспечив своей команде победу.



В сегодняшней игре между Олимпиакосом и Ягеллонией Яремчук начал со скамейки запасных.



В первом полувремени каждая из команд забила по одному голу, а на 62-й минуте Яремчук присоединился к игре.



На 84-й минуте Фройлер сделал не совсем точную передачу в штрафную, но Яремчук сумел добраться до мяча и забить.



Этот гол стал ключевым в матче, принеся Олимпиакосу победу в первом раунде Лиги Европы.



Финальный счет игры: Олимпиакос - Ягеллония - 2:1. Голы забили: Гонсалес (43 минута), Яремчук (84 минута) - Шмит (20 минута).