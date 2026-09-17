Яремчук забивает победный гол, ведя Олимпиакос к триумфу в Лиге Европы
Яремчук вышел со скамейки запасных и забил ключевой гол, обеспечив Олимпиакосу победу над Ягеллонией в Лиге Европы.
Роман Яремчук, футболист из Украины, забил победный гол в матче Лиги Европы, обеспечив своей команде победу.
В сегодняшней игре между Олимпиакосом и Ягеллонией Яремчук начал со скамейки запасных.
В первом полувремени каждая из команд забила по одному голу, а на 62-й минуте Яремчук присоединился к игре.
На 84-й минуте Фройлер сделал не совсем точную передачу в штрафную, но Яремчук сумел добраться до мяча и забить.
Этот гол стал ключевым в матче, принеся Олимпиакосу победу в первом раунде Лиги Европы.
Финальный счет игры: Олимпиакос - Ягеллония - 2:1. Голы забили: Гонсалес (43 минута), Яремчук (84 минута) - Шмит (20 минута).
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