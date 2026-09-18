Хргович нокаутирует Итауму и становится чемпионом мира по версии IBF: рейтинг боксеров

Хргович становится чемпионом мира IBF после нокаута Итаумы, а Санчес возглавляет рейтинг претендентов.

29 августа британский боксер Мозес Итаума уступил Филипу Хрговичу, что привело к снижению его позиции в рейтинге с третьего до седьмого места. До этого поединка Итаума не испытывал поражений в профессиональной карьере, однако в девятом раунде был нокаутирован хорватом.



Триумф Хрговича обеспечил ему вакантный титул IBF, что делает его чемпионом мира по версии данной организации.



Кубинец Фрэнк Санчес занимает лидирующую позицию среди претендентов после неожиданной победы над американцем Ричардом Торресом в мае. Второе место в обновленном рейтинге пока свободно.



Энтони Джошуа поднялся на третью строчку с пятой, а Баходир Жалолов - на четвертую с шестой. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер расположились на пятом и шестом местах соответственно.



Олександр Усик отсутствует в обновленном рейтинге IBF. Ранее украинский боксер отказался от титулов WBA, WBC и IBF, что привело к формированию новой иерархии в супертяжелом дивизионе.



Стоит отметить, что боксер из команды Усика успешно начал свое выступление на Евро-2026: Зименко пробился в 1/8 финала.