Инфантино собирает поддержку африканского футбола перед выборами президента ФИФА, несмотря на споры

Инфантино подвергается критике за предложение продать часть коммерческих прав ФИФА, но продолжает получать поддержку от африканского футбола.

Инфантино, глава ФИФА, получил приглашение от 54 представителей национальных ассоциаций CAF на собрание, вопреки растущему давлению на него перед президентскими выборами ФИФА в марте 2027 года.



Инфантино стал центром внимания после того, как предложил продажу части коммерческих прав ФИФА частным инвесторам. Это предложение вызвало сопротивление со стороны УЕФА, Азиатской футбольной конфедерации и КОНКАКАФ, что привело к призывам к изменениям в руководстве ФИФА.



Несмотря на это, африканский футбол продолжает поддерживать Инфантино. В августе исполнительный комитет CAF одобрил его кандидатуру на новый срок.



Один из главных союзников Инфантино - Патрис Мотсепе, председатель CAF и южноафриканский миллиардер в области горнодобычи, который неоднократно поддерживал Инфантино.



Африканская группа имеет значительное влияние на выборы президента ФИФА, контролируя 54 из 211 голосов.



Важно отметить, что недавно Франция официально отказалась поддерживать Инфантино.