Усик и Альварес: совместная тренировка перед грядущими боями
Усик и Альварес провели совместную тренировку в Испании, готовясь к предстоящим боям.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик провел совместную тренировку с бывшим обладателем титула в суперсреднем весе Саулем Альваресом.
Альварес, мексиканский боксер, в настоящий момент активно готовится к своему возвращению в боксерский ринг в тренировочном центре в Испании. Этот же спортивный зал ранее использовался Усиком для подготовки к своим боям.
Видео совместной тренировки, где Усик и Канело занимаются бегом на беговых дорожках, было опубликовано Усиком в социальных сетях.
IRON SHARPENS IRON 💪 Canelo Alvarez in the gym with Oleksandr Usyk ahead of his title challenge vs Christian Mbilli 🏆 #CaneloMbilli | October| Live on DAZN 📺 https://t.co/chhJjD9GUQ— Ring Magazine (@ringmagazine) September 16, 2026
Следует упомянуть, что у Альвареса запланирован бой против действующего чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли. Бой пройдет 31 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Ранее было заявлено, что следующий бой Усика возможно не будет его последним. Существуют предположения, что команда Усика рассматривает возможность проведения серии боев с Тайсоном Фьюри.
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