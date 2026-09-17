Усик и Альварес: совместная тренировка перед грядущими боями

Усик и Альварес провели совместную тренировку в Испании, готовясь к предстоящим боям.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик провел совместную тренировку с бывшим обладателем титула в суперсреднем весе Саулем Альваресом.



Альварес, мексиканский боксер, в настоящий момент активно готовится к своему возвращению в боксерский ринг в тренировочном центре в Испании. Этот же спортивный зал ранее использовался Усиком для подготовки к своим боям.



Видео совместной тренировки, где Усик и Канело занимаются бегом на беговых дорожках, было опубликовано Усиком в социальных сетях.

IRON SHARPENS IRON 💪 Canelo Alvarez in the gym with Oleksandr Usyk ahead of his title challenge vs Christian Mbilli 🏆 #CaneloMbilli | October| Live on DAZN 📺 https://t.co/chhJjD9GUQ — Ring Magazine (@ringmagazine) September 16, 2026

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