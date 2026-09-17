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Усик и Альварес: совместная тренировка перед грядущими боями

Усик и Альварес провели совместную тренировку в Испании, готовясь к предстоящим боям.
Усик и Альварес: совместная тренировка перед грядущими боями
Сауль Альварес и Александр Усик / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик провел совместную тренировку с бывшим обладателем титула в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

Альварес, мексиканский боксер, в настоящий момент активно готовится к своему возвращению в боксерский ринг в тренировочном центре в Испании. Этот же спортивный зал ранее использовался Усиком для подготовки к своим боям.

Видео совместной тренировки, где Усик и Канело занимаются бегом на беговых дорожках, было опубликовано Усиком в социальных сетях.



Следует упомянуть, что у Альвареса запланирован бой против действующего чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли. Бой пройдет 31 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Ранее было заявлено, что следующий бой Усика возможно не будет его последним. Существуют предположения, что команда Усика рассматривает возможность проведения серии боев с Тайсоном Фьюри.

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