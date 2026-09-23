Эриксен и Вольфсбург: контракт расторгнут, полузащитник возвращается в Данию

Эриксен и Вольфсбург прекращают сотрудничество, несмотря на действующий контракт до 2027 года.

Кристиан Эриксен, датский полузащитник, и футбольный клуб Вольфсбург согласовали прекращение контракта, как указано на официальном веб-сайте команды. Несмотря на то, что договор Эриксена был действителен до 30 июня 2027 года, 34-летний игрок и клуб решили прекратить сотрудничество.



Эриксен выразил признательность клубу и подчеркнул значимость пребывания вместе со своей семьей в Дании. Он заявил, что его период в Вольфсбурге был наполнен как успехами, так и неудачами, но он уверен в блестящем будущем клуба.

Для меня сейчас самое главное - быть поближе к моей семье, которая находится в Дании. Очень рад, что было найдено компромиссное решение, устроившее обе стороны. Проведенное мной время в Вольфсбурге было наполнено не только взлетами, но и падениями. Но я знаю, что в настоящее время клуб находится в надежных руках в своем стремлении вернуться в Бундеслигу, и я убежден, что у него непременно будет успешное будущее. Я искренне благодарю всех, кто поддерживал меня во время пребывания в Вольфсбурге. Для меня было огромной радостью играть за вас, и я буду с теплотой вспоминать этот период.

Эриксен присоединился к Вольфсбургу в качестве свободного агента в сентябре 2025 года. В предыдущем сезоне он участвовал в 34 играх за немецкую команду, забив три гола и совершив десять результативных передач.



Напомним, что в июне 2021 года Эриксену стало плохо во время матча Евро-2020, и ему пришлось пройти реанимацию прямо на стадионе. После этого происшествия у него был установлен кардиостимулятор, и он вернулся к игре в феврале 2022 года. Однако 7 июня нынешнего года, во время товарищеского матча между Данией и Украиной, Эриксен вновь потерял сознание. После этого происшествия он больше не принимал участия в играх.