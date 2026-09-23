Валенсия назначает Хавьера Агирре новым главным тренером после неудачного старта сезона
Валенсия, испанский футбольный клуб, объявила о назначении нового главного тренера.
После того как старт нового сезона не оправдал ожиданий, и после всего четырех матчей тренер и спортивный директор были уволены, клуб решил назначить нового тренера.
67-летний мексиканский профессионал Хавьер Агирре был выбран в качестве нового тренера "летучих мышей".
Агирре обладает опытом работы с национальной командой Мексики, которую он успешно привел к 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
В дополнение к этому, Агирре уже имел опыт работы в Ла Лиге, где он был наставником таких клубов, как Осасуна, Атлетико, Сарагоса, Эспаньол, Леганес и Мальорка. Он также имеет опыт работы в Азии и Африке.
Было также упомянуто, что защитник Барселоны не сможет принять участие в ближайших матчах.