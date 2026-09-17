Травмы Довбика и Андриевского: Краснопир и Пихаленок в национальной команде

Игорь Краснопир и Александр Пихаленок заменят травмированных Довбика и Андриевского в национальной команде.

В ходе тренировочного процесса в своем клубе Довбик получил травму, из-за которой не сможет выступать за национальную команду. Андриевский столкнулся с медицинскими проблемами, после обнаружения аппендицита у полузащитника была проведена операция.



На их место в национальную команду были приглашены Игорь Краснопир и Александр Пихаленок от тренерского штаба.



Это предоставит Краснопиру дополнительный шанс показать себя на международной арене. Форвард представляет житомирский клуб Полесье.



Пихаленок является частью состава киевского Динамо.



Стоит отметить, что украинский футболист подписал договор с Реалом.