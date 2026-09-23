Теофимо Лопес: отказ от титула WBA ради более значимого боя?
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Теофимо Лопес, нынешний обладатель титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA, не проявляет энтузиазма по поводу предстоящего поединка с Джеком Кэттероллом, обладателем регулярного титула той же ассоциации. В этом бою Лопесу предстоит отстаивать свой чемпионский статус.
Как сообщил журналист Дэн Рафаэль, после утверждения этого боя Лопес рассматривает возможность отказаться от своего чемпионского звания.
Рафаэль на платформе Х отметил:
В команде Лопеса утверждают, что три недели назад лично Хильберто Мендоса (это президент WBA) дал им обещание, что бой с Кэттероллом назначен не будет и что Лопес сможет сосредоточиться на более значимом для себя поединке. Лопес планирует встретиться со своими менеджерами Китом Коннолли и Майком Борао, а также с командой юристов с целью принятия решения о том, продолжать ли ему сотрудничество с WBA.
Стоит отметить, что ранее Теофимо Лопес был вызван на объединительный бой Райаном Гарсией, чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе.