Тайсон Фьюри: Быстро и безболезненно нокаутирую Джошуа

Фьюри уверен в быстрой победе над Джошуа, обещает безболезненный нокаут.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри через видеообращение высказался в адрес своего будущего соперника Энтони Джошуа и его промоутера Эдди Хирна.



Фьюри, который также является британским боксером, предостерег своего соотечественника, утверждая, что быстро одолеет его на боксерском ринге.



"Я тренируюсь словно троянский воин. Что же, Джошуа, я знаю, что тебе страшно. Но я не причиню тебе вреда. Все произойдет мгновенно. Я быстро отправлю тебя в нокаут, чтобы ты мог вернуться к своим делам. Это случится очень быстро и безболезненно, как для тебя, так и для твоей команды.

Эдди, я обещаю не наносить ему серьезных травм. Обещаю, что все пройдет молниеносно, и он снова вернется заниматься бизнесом.

Конечно, если у него хватит смелости. Потому что то, что я сейчас знаю, он уже весь пожелтел от страха. Похож на желтого труса, который испуганно спасается бегством. Впрочем, таким он и является. Где ты, Белый флаг? Я изобью этого бесполезного бомжару с бумажной челюстью", - произнес Фьюри в своем видео в Instagram.

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