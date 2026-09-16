Верес обыграл Куликов-Билку и пробился в 1/8 финала Кубка Украины

Харатин забивает победный гол, приводя Верес к победе в 1/16 финала Кубка Украины.

Игра на футбольном поле в Куликове закончилась тем, что гости из Ровно одержали победу со счетом 1:0.



Единственный гол был забит в добавленное время первого тайма. На 45+2 минуте Харатин, получив угловой от Смеяна, выиграл воздушное противостояние и головой отправил мяч в ворота.



Во втором тайме команда Куликов-Билка пыталась восстановить равновесие. Хозяева усилили контроль над мячом и создавали моменты, но сравнять счет не смогли. В одном из эпизодов Копыл сделал опасный удар из-за границ штрафной зоны, но мяч прошел мимо ворот.



Команда Верес также имела шансы увеличить свое преимущество. В начале второго тайма Гонсалвеш вышел на ударную позицию после индивидуального прохода, но удар был отбит Климовым.



В итоге Верес одержал узкую победу и прошел в 1/8 финала Кубка Украины.



Кубок Украины. 1/16 финала



Куликов-Билка - Верес - 0:1



Гол: Харатин, 45+2.



Составы команд:



Куликов-Билка: Климов - Гаврушко, Ничипоренко, Калинчук (Галадей, 60), Савошко - Сасовский, Копыл, Волков (Мальский, 46), Панасюк (Лисовик, 60) - Шарабура (Семотюк, 69), Бей (Патуляк, 46).



Верес: Горох - Протасевич, Цыпот, Вовченко, Смеян - Харатин, Нийо (Чечер, 46), Гонсалвеш (Багрий, 81), Баран (Фабрисио, 46), Шарай (Гильерме, 63) - Александров (Видрич, 71).



Стоит отметить, что Харьков без проблем обошел Прикарпатье в 1/16 финала Кубка Украины.