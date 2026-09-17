Челси меняет владельцев: Clearlake Capital на пути к полному контролю над клубом

Челси меняет владельцев: инвестиционная компания Clearlake Capital приобретает акции у Тодда Боэли и Марка Уолтера.

Лондонский футбольный клуб Челси официально заявил о перестройке владельческой структуры.



На клубном сайте было объявлено, что инвестиционная компания Clearlake Capital купила акции у Тодда Боэли, 52-летнего американского предпринимателя и председателя совета директоров клуба. Согласно отчетам в прессе, его акционерный пакет составлял 12,8%.



Бехдад Эгбали, американец иранского происхождения, и Хосе Фелисиано из Пуэрто-Рико, оба являются миллиардерами и совладельцами Clearlake Capital.



Кроме того, Челси утверждает, что Clearlake Capital скоро завершит процесс перехода собственности, приобретя акции Марка Уолтера и получив полный контроль над клубом.



Швейцарский предприниматель Хансйорг Висс продолжит быть ключевым акционером и партнером в группе владельцев.



В заявлении подчеркивается, что не ожидается никаких изменений в повседневной деятельности, управлении или стратегии клуба.



Боэли подтвердил, что уходит из Челси, выразив признательность всем, кто внес вклад в развитие клуба.

"Для меня было честью занимать пост председателя футбольного клуба Челси. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог обеспечить светлое будущее клуба, в частности английскую Премьер-лигу, тренеров и игроков, талантливое руководство и персонал Челси, а также многочисленных преданных болельщиков.

Я высоко ценю партнерство с Clearlake и другими представителями группы владельцев, а также совместные решения и инвестиции, которые мы осуществили для поддержки как ближайших, так и долгосрочных успехов клуба. Я уверен, что Челси имеет все предпосылки для дальнейших успехов под руководством Clearlake".

В 2022 году Clearlake Capital, Тодд Боэли, Марк Уолтер и Хансйорг Висс объединились в консорциум BlueCo, который приобрел Челси у Романа Абрамовича.



Ранее сообщалось, что сделка по трансферу Камары в Челси не состоялась из-за неопределенности с переходом Балогана в Эвертон.