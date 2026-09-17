Заря подписала контракт с бывшим форвардом Динамо Жерсоном Родригешем

Заря подписала контракт с экс-форвардом Динамо Жерсоном Родригешем, подробности сделки не раскрываются.

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Заря официально заявила о заключении контракта с Жерсоном Родригешем, бывшим форвардом Динамо.



Информация о переходе 31-летнего футболиста размещена на официальном интернет-ресурсе луганского футбольного клуба.



Родригеш, нападающий из Люксембурга, присоединился к Заре в статусе свободного агента, однако детали его контракта пока остаются в секрете.



В Заре Родригеш будет выступать под седьмым номером.





Родригеш стал известен в Украине за свою игру в Динамо, куда он перешел в 2019 году. Его пребывание в киевском клубе было омрачено различными скандалами и нарушением режима. За Динамо он сыграл 53 матча, забив девять голов и сделав четыре голевые передачи. Во время своего контракта с Динамо Родригеш неоднократно уходил в аренду, а его контракт с киевским клубом закончился в июне 2025 года.



За время своей карьеры Родригеш выступал за множество клубов в разных странах, включая Люксембург, Португалию, Китай, Турцию, Францию, Словакию, Таиланд, Японию, Саудовскую Аравию, Нидерланды и Молдову.



Последним клубом Родригеша был Вардар из Северной Македонии, где он провел шесть матчей в текущем сезоне, забив один гол и сделав два ассиста.



В составе национальной команды Люксембурга Родригеш провел 72 матча, забив 23 гола и сделав семь результативных передач.



Ранее сообщалось, что футболист национальной команды Азербайджана подписал контракт с Буковиной.