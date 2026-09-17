Батагов возвращается: украинский футболист возобновил тренировки после травмы
Батагов возвращается в строй после травмы и скоро выйдет на поле.
Арсений Батагов, украинский футболист, защищающий цвета клуба Трабзонспор, близок к завершению реабилитации после травмы.
24-летний игрок уже возобновил тренировки.
Снимки с тренировочного процесса, где присутствует Батагов, были размещены пресс-службой турецкой команды.
Ожидается, что полное возвращение футболиста в строй и его выход на поле состоится после международного перерыва.
trabzonspор.org.tr
Последний матч с участием Батагова состоялся 9 марта против Кайсериспора (3:1) в рамках турецкого чемпионата. После этого у него был диагностирован частичный разрыв связок колена и отек большеберцовой кости, что потребовало оперативного вмешательства.
В предыдущем сезоне Батагов принял участие в 30 матчах за Трабзонспор в разных турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи.
Стоит отметить, что недавно главный тренер Трабзонспора Фатих Текке ушел с своего поста.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: