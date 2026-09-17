Батагов возвращается: украинский футболист возобновил тренировки после травмы

Батагов возвращается в строй после травмы и скоро выйдет на поле.

Арсений Батагов, украинский футболист, защищающий цвета клуба Трабзонспор, близок к завершению реабилитации после травмы.



24-летний игрок уже возобновил тренировки.



Снимки с тренировочного процесса, где присутствует Батагов, были размещены пресс-службой турецкой команды.



Ожидается, что полное возвращение футболиста в строй и его выход на поле состоится после международного перерыва.

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