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Батагов возвращается: украинский футболист возобновил тренировки после травмы

Батагов возвращается в строй после травмы и скоро выйдет на поле.
Батагов возвращается: украинский футболист возобновил тренировки после травмы
Арсений Батагов / Getty Images

Арсений Батагов, украинский футболист, защищающий цвета клуба Трабзонспор, близок к завершению реабилитации после травмы.

24-летний игрок уже возобновил тренировки.

Снимки с тренировочного процесса, где присутствует Батагов, были размещены пресс-службой турецкой команды.

Ожидается, что полное возвращение футболиста в строй и его выход на поле состоится после международного перерыва.


trabzonspор.org.tr

Последний матч с участием Батагова состоялся 9 марта против Кайсериспора (3:1) в рамках турецкого чемпионата. После этого у него был диагностирован частичный разрыв связок колена и отек большеберцовой кости, что потребовало оперативного вмешательства.

В предыдущем сезоне Батагов принял участие в 30 матчах за Трабзонспор в разных турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи.

Стоит отметить, что недавно главный тренер Трабзонспора Фатих Текке ушел с своего поста.

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