Харьков уверенно переходит в 1/8 финала Кубка Украины, обыграв Прикарпатье-Благо 2:0

Харьков без труда обыграл Прикарпатье-Благо в 1/16 финала Кубка Украины, забив два безответных гола.

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В среду, 16 сентября, на домашнем поле команда Прикарпатье-Благо сразилась с Харьковом в рамках 1/16 финала Кубка Украины.



Харьков, представляющий высший дивизион, без особых усилий перешел на следующий этап турнира, одержав победу над командой из Первой лиги со счетом 2:0.



Первый гол Харьков забил в заключительные минуты первого тайма. На 42-й минуте Батон Забергджа, получивший передачу на удар, отправил мяч в правый нижний угол ворот.



В начале второго тайма, на 50-й минуте, Рамик Гаджиев удвоил преимущество Харькова, забив мяч под левую стойку. С таким комфортным отрывом команда под управлением Младена Бартуловича продолжила матч, уверенно доведя его до победного конца.



Кубок Украины

1/16 финала



Прикарпатье-Благо - Харьков - 0:2



Голы: Забергджа, 42, Гаджиев, 50



Составы команд:



Прикарпатье-Благо: Пицан - Козенко (Рунич, 46, Осокин, 71), Швец, Демкив, Чушенко - Соловьев, Беспалько (Михальчук, 46), Цюцюра (Радульский, 61) - Процив, Кос (Грабан, 46), Стадник.



Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов (Дубко, 54), Смоляков - Гаджиев (Кастильо, 65), Калюжный, Павлюк (Когут, 76), Забергджа (Аревало, 76) - Парако (Антюх, 65), Итодо.



Предупреждения: Соловьев, Беспалько, Козенко, Стадник - Салюк, Павлюк.