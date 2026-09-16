Карпаты обыграли Колос в 1/16 финала Кубка Украины

Карпаты одержали победу над Колосом со счетом 3:2, пройдя в следующую стадию Кубка Украины.

В среду, 16 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины между Колосом и Карпатами на домашнем стадионе Колоса.



Как и в предыдущей встрече в рамках УПЛ неделю назад, победу снова отпраздновали львовяне, обыграв Колос со счетом 3:2 и пройдя в следующую стадию турнира.



Первый гол в матче на восьмой минуте забил игрок Колоса Антон Салабай. После штрафного Хоакин Сифуэнтес попытался отбить мяч головой, но передал его прямо в ноги Салабаю, который успешно реализовал момент.



На 32-й минуте Карпаты сравняли счет благодаря голу Владислава Бабогло, получившего передачу от Ростислава Ляха. Однако, Колос ушел на перерыв, ведя в счете, после того как в компенсированное время первого тайма Денис Ндукве забил головой после передачи от Александра Демченко.



Во втором тайме Карпаты быстро сравняли счет, забив уже на 47-й минуте. Гол забил Амбросий Чачуа после подачи Дениса Мирошниченко. В середине второго тайма гости забили третий мяч. Роман Вантух, вышедший на замену на 65-й минуте, забил победный гол головой после передачи от Бабогло.



Кубок Украины

1/16 финала

Колос - Карпаты 2:3

Голы: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 - Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68

Колос: Моргун - Савчук, Козик (Гончаренко, 75), Бурда, Цуриков - Демченко (Тахири, 79), Теллес, Ррапай (Станковски, 79) - Салабай, Ндукве, Климчук (Кане, 75).

Карпаты: Мысак - Мирошниченко (Сапуга, 84), Бабогло, Педрозу, Лях - Чачуа, Моха, Феллипе (Иглесиас, 65) - Алькайн (Иван, 71), Сери (Вантух, 65), Сифуэнтес (Русин, 46).

Предупреждения: Демченко, Ррапай, Гончаренко, Тахири, Салабай, Теллес - Чачуа, Моха, Бабогло, Иглесиас, Сапуга, Русин.