Луис де ла Фуэнте останется тренером сборной Испании: контракт продлен

Рафаэль Лусан, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), заявил о своем решении продлить контракт с Луисом де ла Фуэнте, главным тренером национальной команды.



По словам Лусана, обе стороны уже достигли соглашения после того, как RFEF предложила де ла Фуэнте более выгодные условия контракта.

Лусан отметил:

Мы на завершающей стадии соглашения, так что он останется с нами еще на несколько лет. У нас лучший тренер в истории, результаты говорят сами за себя. Испанская публика любит его и восхищается им. Я предоставил ему возможность продлить контракт на улучшенных условиях, что вполне логично, а ведь он не входил в десятку самых высокооплачиваемых тренеров. Теперь войдет.