Луис де ла Фуэнте останется тренером сборной Испании: контракт продлен
Лусан подтвердил, что контракт с главным тренером национальной команды Испании Луисом де ла Фуэнте будет продлен на более выгодных условиях.
Рафаэль Лусан, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), заявил о своем решении продлить контракт с Луисом де ла Фуэнте, главным тренером национальной команды.
По словам Лусана, обе стороны уже достигли соглашения после того, как RFEF предложила де ла Фуэнте более выгодные условия контракта.
Лусан отметил:
Мы на завершающей стадии соглашения, так что он останется с нами еще на несколько лет. У нас лучший тренер в истории, результаты говорят сами за себя. Испанская публика любит его и восхищается им. Я предоставил ему возможность продлить контракт на улучшенных условиях, что вполне логично, а ведь он не входил в десятку самых высокооплачиваемых тренеров. Теперь войдет.
Напомним, Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022 году. Под его руководством команда выиграла три трофея: Лигу наций, Евро и чемпионат мира.
Кроме того, стало известно, что футболист Артем Довбик в ближайшее время получит нового тренера.
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