Game4Hope: победитель конкурса станет частью команды Эвертона на один день!

Победитель получит уникальный шанс принять участие в жизни команды, включая участие в тренировках, брифингах и предматчевой настройке главного тренера.

Пакет предлагает проживание в официальной гостинице команды, общие приемы пищи с игроками и совместные поездки. Победитель получит шанс принять участие в официальной тренировке 25 сентября, присутствовать на командных и тренерских брифингах и посетить предматчевую настройку главного тренера.



Участник получит возможность находиться на поле во время разминки и занять место на скамейке запасных в качестве почетного члена команды. В пакет входят персонализированная игровая форма, аккредитация LGNDS и футболка с автографами игроков. После матча победитель сможет присоединиться к празднованию вместе с футболистами и тренерами.



Стоимость приза в рамках конкурса Game4Hope составляет £25 000. Победителя объявят в прямом эфире 21 сентября. Благотворительный матч состоится 26 сентября на стадионе Hill Dickinson.



В рамках Game4Hope звезды Эвертона и Ливерпуля соберут команду Merseyside XI для матча против Rest of the World XI.



Стоит отметить, что ветеран бельгийской сборной завершил свою международную карьеру.