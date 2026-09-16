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Интенсивный дождь и проблемы с электроснабжением отложили матч Ла Лиги между Леванте и Атлетико

Интенсивный дождь и проблемы с электроснабжением привели к отложению матча Ла Лиги между Леванте и Атлетико.
Интенсивный дождь и проблемы с электроснабжением отложили матч Ла Лиги между Леванте и Атлетико
Сьюдад де Валенсия / Getty Images

Отложен матч шестого тура Ла Лиги между Леванте и Атлетико, согласно информации, опубликованной в Marca.

Начало игры изначально было запланировано на 22:00 по киевскому времени, однако оно не состоялось.

Незадолго до предполагаемого старта матча в Валенсии начался интенсивный дождь. Это привело к затоплению стадиона, включая игровое поле, подтрибунные пространства и пресс-зону.

В дополнение к этому, на стадионе Сьюдад де Валенсия были замечены периодические проблемы с электроснабжением, что стало причиной для главного судьи принять решение о переносе матча. Оба футбольных клуба поддержали данное решение.

Дата проведения перенесенного матча пока не определена.

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