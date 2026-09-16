УЕФА закрывает гостевой сектор для фанатов Марселя на матче с Бешикташем

Болельщики Марселя не смогут посетить матч с Бешикташем из-за санкций УЕФА, наложенных за недопустимое поведение фанатов.

По данным L’Équipe, французские болельщики не получат возможности посетить предстоящий матч Лиги Европы.



В четверг, 17 сентября, Бешикташ на своем стадионе будет принимать команду из Марселя.



Ранее Марсель был подвергнут санкциям за недопустимое поведение своих фанатов во время игры против Брюгге, которая состоялась в январе.



У Марселя уже было условное наказание, и поэтому УЕФА вынужден был ввести дополнительные ограничения. В итоге гостевой сектор будет полностью недоступен во время игры с Бешикташем.