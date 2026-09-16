УЕФА закрывает гостевой сектор для фанатов Марселя на матче с Бешикташем
Болельщики Марселя не смогут посетить матч с Бешикташем из-за санкций УЕФА, наложенных за недопустимое поведение фанатов.
По данным L’Équipe, французские болельщики не получат возможности посетить предстоящий матч Лиги Европы.
В четверг, 17 сентября, Бешикташ на своем стадионе будет принимать команду из Марселя.
Ранее Марсель был подвергнут санкциям за недопустимое поведение своих фанатов во время игры против Брюгге, которая состоялась в январе.
У Марселя уже было условное наказание, и поэтому УЕФА вынужден был ввести дополнительные ограничения. В итоге гостевой сектор будет полностью недоступен во время игры с Бешикташем.
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