Карпаты обыграли Колос и возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги Украины

Карпаты обыграли Колос в матче Премьер-лиги Украины, забив два мяча и заняв первое место в турнирной таблице.

В пятницу, 11 сентября, в рамках шестого тура Премьер-лиги Украины Карпаты одержали победу над Колосом на его домашнем стадионе. Эти две команды встретятся еще раз через неделю в 1/16 финала Кубка Украины. В этом матче Карпаты победили со счетом 2:0.



Несмотря на то, что Колос начал игру с владением мяча, Карпаты открыли счет на девятой минуте благодаря голу Назария Русина. На 20-й минуте Карпаты увеличили свое преимущество, забив второй гол в результате успешной контратаки.



Во втором тайме Колос пытался уменьшить разрыв, но удар Аринальдо Ррапая отразил вратарь Карпат Роман Мысак. Карпаты были ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но удары Русина, Феллипе и Хоакина Сифуэнтеса не достигли цели.



После шести игр Карпаты набрали 13 очков и заняли первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая Полесье и Шахтер на одно очко. Колос занимает 15-е место с двумя очками после пяти матчей.



Статистика матча Колос против Карпаты:



Колос - Карпаты - 0:2



Голы: Русин, 9, Сери, 20



Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 17 - 19

Удары в створ: 7 - 9

Угловые: 4 - 6

Фолы: 13 - 9



Составы команд:



Колос: Моргун, Понедельник, Козик, Гончаренко, Цуриков, Демченко, Теллес, Ррапай, Кане, Тахири, Салабай.



Карпаты: Мысак, Иван, Бабогло, Педросо, Вантух, Чачуа, Моха, Феллипе, Алькайн, Сери, Русин.



Предупреждения: Салабай, Тахири, Ндукве - Бабогло, Чачуа, Русин.