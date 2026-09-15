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Цыганков забивает дебютный гол в Эредивизи: украинец взрывает нидерландский футбол

Цыганков забил свой первый гол в Эредивизи всего через 10 минут после выхода на замену.
Цыганков забивает дебютный гол в Эредивизи: украинец взрывает нидерландский футбол
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Виктор Цыганков отличился своим дебютным голом в Эредивизи.

28-летний футболист начинал матч против Виллема не с первых минут, начав игру в качестве запасного. Тем не менее на 57-й минуте был вызван на замену.

Менее чем через 10 минут после этого Цыганков оказался на идеальной дистанции пенальти и с первого касания отправил мяч в ворота.

Это было третье выступление Цыганкова за клуб из Амстердама и второе результативное действие в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что украинский форвард установил рекорд по результативности.

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