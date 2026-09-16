Аксель Витсель объявил о завершении международной карьеры: Пришло время уступить молодым

Витсель подтвердил окончательное решение о завершении международной карьеры, открывая дорогу молодым талантам.

Аксель Витсель, игрок футбольного клуба Ницца и бельгийской национальной команды, заявил о конце своей карьеры на международной арене.



37-летний полузащитник уже однажды ушел из национальной команды в 2023 году, но затем вернулся и даже успел сыграть в двух матчах последнего мирового первенства.



Тем не менее Витсель теперь подтверждает, что его решение итоговое и пришло время уступить место молодым талантам.

Витсель заявил:

На этот раз решение окончательное и бесповоротное. Я окончательно решил завершить карьеру в сборной. Пришло время дать место молодежи и предоставить возможность новому поколению. Невероятно горд тем, что отдавал всего себя игре на протяжении этих 18 лет. Когда я начинал, когда мне было 18, я и представить себе не мог, что достигну таких высот. Мы пережили поистине невероятные моменты! Спасибо болельщикам. Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам и сотрудникам федерации, которые все эти годы так или иначе способствовали моему профессиональному росту.

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Витсель впервые присоединился к национальной команде в 2008 году. С того времени он провел 140 матчей (второй результат в истории команды), забив 12 голов. Витсель также является самым возрастным игроком Бельгии на чемпионате мира.