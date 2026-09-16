Макс Ферстаппен: Победа в гонке "Макс против 100" на трассе Сильверстоун

"Макс против 100": Ферстаппен выигрывает в необычной гонке, стартовав с последней позиции на трассе Сильверстоун.

Макс Ферстаппен, гонщик команды Red Bull, принял участие в необычной картинговой гонке.



Этот заезд на трассе Сильверстоун получил название "Макс против 100", где четырехкратный чемпион мира боролся с 100 другими участниками.



Среди конкурентов Ферстаппена были различные спортсмены, стримеры, простые поклонники и разные знаменитости. Ферстаппен стартовал с последней позиции.



Однако уже на первом повороте он поднялся на 36-е место, а через полчаса вышел на первое место, несмотря на то, что гонка была запланирована на час.



