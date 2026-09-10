Сборная России одержала победу над Камеруном, однако после матча возникли подозрения в коррупции.

12 октября 2023 года в столице России состоялся футбольный поединок между сборными России и Камеруна. Игра завершилась в пользу российской команды со счетом 1:0. Как сообщает The Times, после матча российская сторона осуществила два платежа на общую сумму примерно в €567,5 тыс. - €455 056 и €112 514.



По данным источников, эти средства были перечислены на личный счет главы Камерунской федерации футбола Самюэля Это’о в Qatar National Bank, находящемся в Дохе. Бывшие представители FECAFOOT заявляют, что не могут установить, куда были направлены деньги после их зачисления, поскольку не обнаружено улик их перевода на официальный счет федерации.



Бывший член исполкома FECAFOOT Гибе Гатама добавил, что более года назад экс-функционеры обратились с этим вопросом в этический комитет FIFA, но так и не получили ответа. Сам Самюэль Это’о и представители федерации Камеруна не дали комментариев по этому поводу.



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