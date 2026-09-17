Бенфика наносит поражение Милану в Лиге Европы УЕФА: 0:2

Бенфика обыграла Милан на его домашнем поле, забив два гола и не дав сопернику реализовать свои шансы.

В первом матче главного этапа Лиги Европы УЕФА Милан на своем поле уступил Бенфике со счетом 0:2. Якуб Каминьский отметился голом на 16-й минуте, когда отправил мяч с левого фланга в штрафную, где Доди Лукебакио обошел защитника и уверенно пробил в дальний угол.



В первой половине игры Милан пытался контратаковать, но не смог реализовать свои шансы. Защита команды была неустойчивой в течение всего первого тайма. Во второй половине Бенфика усилила свое преимущество, когда Каминьский забил второй гол на 53-й минуте.



Голкипер Бенфики Анатолий Трубин успешно парировал удары Милана, включая два опасных удара Кристиана Пулишича, помогая своей команде сохранить победу.



Милан - Бенфика - 0:2

Голы: Лукебакио, 16'; Каминьский, 53'



Составы команд:



Милан: Меньян, Ф. Терраччано (заменен на Хила на 46'), Де Винтер, Павлович, Чуквезе, Муса, Яшари (заменен на Рабьо на 73'), Бартезаги (заменен на Морейру на 57'), Гатчинсон (заменен на Пулишича на 46'), Сиссе (заменен на Салемакерса на 57'), Рамуш.



Бенфика: Трубин, Банжаки, Чиркати, Араужу, Эль-Каруани (заменен на Даля на 88'), Эурснес (заменен на Баррейру на 70'), Палинья, Каминьский (заменен на Шельдерупа на 80'), Судаков (заменен на Престианни на 70'), Лукебакио, Дуран (заменен на Павлидиса на 80').



Предупреждения: Дуран, 37' (Милан); Банжаки, 77' (Бенфика)



Следует отметить, что победный гол для Олимпиакоса забил Яремчук.