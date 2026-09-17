Двойная победа Aurora над NAVI: стремительное поднятие в рейтинге Valve

Jimpphat становится MVP матча, в то время как NAVI переходит в нижнюю часть турнира, готовясь к игре с MOUZ.

На выбранной ими карте Nuke Aurora уверенно обыграла NAVI, завершив игру со счетом 13:8.



Продолжая доминировать на карте Mirage, которую выбрала NAVI, Aurora снова одержала победу, на этот раз со счетом 13:7, закончив матч в свою пользу.



Jimpphat был назван лучшим игроком матча с рейтингом 1.44. Среди игроков NAVI наибольший рейтинг показал makazze - 1.10.



StarLadder StarSeries Fall 2026. Плей-офф



NAVI против Aurora - 0:2

Nuke - 8:13

Mirage - 7:13



Состав NAVI: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze



Состав Aurora: XANTARES, Wicadia, woxic, Jimpphat, kyxsan



После поражения NAVI переведены в нижнюю часть турнира. 18 сентября в 12:00 украинская команда сразится с MOUZ. Aurora продолжит свое участие в верхней части турнира, где их соперником будет NRG.



Результат матча также отразился на рейтинге команд в Valve Regional Standings. NAVI потеряли 9 очков и опустились с 14-го на 15-е место. Aurora, заработав 45 очков, поднялась с 12-й на 10-ю строчку.



Турнир StarLadder StarSeries Fall 2026 проходит с 17 по 20 сентября в Барселоне. Восемь команд борются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.



Стоит отметить, что украинская команда Inner Circle неожиданно обыграла фаворитов из Vitality на BLAST Open Porto 2026.