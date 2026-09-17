Зименко одерживает победу в дебютном бою и продвигается в 1/8 финала европейского турнира

Зименко одерживает победу в дебютном поединке и продвигается в 1/8 финала европейского турнира.

В своем дебютном поединке в весе до 55 кг Зименко встретился на ринге с белорусским спортсменом Дзянисом Салоцких. Зименко демонстрировал превосходство в бою и одержал победу единогласным решением судей - 5:0. Все пятеро судей признали Зименко победителем со счетом 30:27.



Этот триумф позволил украинскому боксеру продвинуться в 1/8 финала европейского турнира. Его следующий соперник - представитель Польши Николас Павлик.



Зименко является обладателем звания чемпиона Европы 2024 года. В профессиональном боксе он представляет промоутерскую компанию Usyk17 Promotions, ассоциируемую с Александром Усиком.



В августе 2026 года Зименко провел свой третий профессиональный матч в рамках боксерского вечера Usyk17 Promotions.