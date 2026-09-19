Дубль Коне не спас Рому: Интер отыгрался в матче Серии А
В субботу, 19 сентября, на своем домашнем поле футбольная команда Рома сыграла против Интера.
Первый гол в матче был забит на шестой минуте игры Ману Коне из Ромы. Несмотря на активные атаки Ромы, общий ход игры был относительно спокойным.
В конце первого тайма игра стала более интенсивной. Интер имел возможность сравнять счет, но Коне забил второй гол, сделав дубль.
Второй тайм начался с гола Мартинеса в ворота Ромы. После этого Рома переключилась на оборону, которую смогла удержать до конца тайма. На 79-й минуте Мартинес забил второй гол, спасая очки для Интера.
Статистика матча 5-го тура Серии А между Ромой и Интером выглядит следующим образом:
Рома - Интер - 2:2
Голы: Коне, 6, 37 - Мартинес, 46, 79
Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 2.37
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 18 - 16
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 4 - 2