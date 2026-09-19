Дубль Коне не спас Рому: Интер отыгрался в матче Серии А

Рома и Интер завершили матч пятого тура Серии А ничьей 2:2, с голами Коне и Мартинеса.

В субботу, 19 сентября, на своем домашнем поле футбольная команда Рома сыграла против Интера.



Первый гол в матче был забит на шестой минуте игры Ману Коне из Ромы. Несмотря на активные атаки Ромы, общий ход игры был относительно спокойным.



В конце первого тайма игра стала более интенсивной. Интер имел возможность сравнять счет, но Коне забил второй гол, сделав дубль.



Второй тайм начался с гола Мартинеса в ворота Ромы. После этого Рома переключилась на оборону, которую смогла удержать до конца тайма. На 79-й минуте Мартинес забил второй гол, спасая очки для Интера.



Статистика матча 5-го тура Серии А между Ромой и Интером выглядит следующим образом:



Рома - Интер - 2:2

Голы: Коне, 6, 37 - Мартинес, 46, 79



Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 2.37

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 18 - 16

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 4 - 2