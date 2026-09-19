Рафинья из Барселоны равен Месси и Роналду: 10 голов в семи турах Ла Лиги

Рафинья забил 11 голов в сезоне Ла Лиги, сравнявшись с Месси и Роналду по достижениям в XXI веке.

Атакующий игрок Барселоны Рафинья достиг впечатляющего успеха.



Стоит отметить, что в данный момент каталонская команда играет в гостях против Севильи, ведя в счете 2:1. Оба гола забил бразилец.



Эти два гола стали для Рафиньи десятым и одиннадцатым в текущем сезоне Ла Лиги.



Таким образом, бразилец сравнялся по достижениям с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые были единственными в XXI веке, кто забил 10 голов в первых семи турах Ла Лиги.



Ранее также удавалось забить по 10 голов Карлосу Диарте в сезоне-1976/77 и Кини в сезоне-1979/80.



Также было отмечено, что Барселона уже готовит новый контракт для Рафиньи.