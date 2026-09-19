Ирландская футбольная команда отказывается играть против Израиля: УЕФА отклоняет заявление

FAI подала заявление в УЕФА о разделении команд, но его отклонили, так как нет прямого конфликта между Ирландией и Израилем.

Согласно информации от The Athletic, ирландская национальная футбольная команда не хочет участвовать в матче против израильской команды.



Генеральный директор Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) Дэвид Карелл сообщил, что было подано заявление в УЕФА с просьбой о разделении команд. Однако, как он отметил, заявление было отклонено, поскольку нет прямого конфликта между двумя странами.



Карелл также подчеркнул, что, предположительно, общественное мнение стало главной причиной подачи такого заявления.



Следует упомянуть, что матч между национальными командами Ирландии и Израиля запланирован в рамках Лиги наций.



Ранее было замечено, что африканские национальные команды выразили поддержку Инфантино.