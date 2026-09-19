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Барселона готовит новые контракты для Рафиньи, Берналя и Эспарта

Барселона готовит новые контракты для Рафиньи, Берналя и Эспарта, подробности пока не раскрываются.
Барселона готовит новые контракты для Рафиньи, Берналя и Эспарта
Рафинья / Getty Images

Спортивный руководитель футбольного клуба Барселона Деку подтвердил, что клуб ведет диалог с Рафиньей по поводу нового контракта.

Он заявил, что в ближайшую неделю клуб планирует подписать новые соглашения с Рафиньей, Марком Берналем и Хави Эспартом.

Рафинья, 29-летний бразильский футболист, уже согласовал условия нового контракта с клубом, который будет действовать до 2030 года. Согласно заявлению, условия для игрока будут улучшены.

Ситуация с Берналем и Эспартом схожа, хотя подробности их новых контрактов пока остаются в тайне.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в семи играх, забив 11 голов и сделав три ассиста.

Ранее стало известно, что Барселона отказалась от подписания контракта с крупным банком.

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